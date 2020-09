Ontploffing door sigaret brengt drugslabo aan het licht: vijf beklaagden riskeren 3 jaar cel Jef Van Nooten

16 september 2020

13u15 1 Ravels Vijf drugsproducenten riskeren een gevangenisstraf van 3 jaar. Hun Vijf drugsproducenten riskeren een gevangenisstraf van 3 jaar. Hun drugslabo aan de Mierdsedijk in Poppel (Ravels) werd ontdekt toen er tijdens het proefdraaien een ontploffing plaatsvond omdat één van de producenten een sigaret opstak.

Buurtbewoners van de Mierdsedijk in Poppel werden op 22 maart 2017 opgeschrikt door een luide knal. De ontploffing deed zich voor in een zeecontainer die er de maand voordien achter een woning woning was geplaatst. De ontploffing ging gepaard met een brand die oversloeg op een schuur. “De ontploffing bleek zich te hebben voorgedaan in een drugslabo”, vertelt openbaar aanklager Inge Delissen. “Buren zagen na de ontploffing vijf personen wegvluchten in twee auto’s.”

Proefdraaien

Drie Nederlanders en twee Columbianen konden opgepakt worden voor betrokkenheid bij het drugslabo. Het was één van de Columbianen die op 22 maart 2017 een sigaret opstak tijdens het proefdraaien waardoor heel de boel ontplofte. Enkele beklaagden legden bekentenissen af. Anderen beweren niet op de hoogte te zijn van wat er zich in de zeecontainer afspeelde.

150.000 euro

Het vijftal riskeert een celstraf van 3 jaar. KBC Verzekeringen stelde zich burgerlijke partij voor 150.000 euro, het bedrag dat ze hebben uitbetaald aan de eigenaar van de schuur die deels mee in vlammen opging.

Het vonnis volgt in oktober.