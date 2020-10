Nieuw wegdek zorgt voor meer comfort en veiligheid in schoolomgeving Jef Van Nooten

07 oktober 2020

14u15 0 Ravels De wegenwerken in de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool in Ravels zijn afgerond. De straten in de buurt van de school kregen een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek.

Het gemeentebestuur verbeterde onder andere het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de buurt van de school. Sinds enkele dagen is het wegdek in de Kloosterstraat en Meiboomlaan terug opengesteld voor het verkeer. “Gelieve wel rekening te houden met het eenrichtingsverkeer, hierop zullen controles uitgevoerd worden door de lokale politie”, waarschuwt het gemeentebestuur.

Struiken

Tijdens het najaar worden nog bomen en struiken aangeplant, vermoedelijk in de tweede helft van november. “We willen graag alle buurtbewoners bedanken voor het begrip en het geduld tijdens de uitvoering van de wegenwerken”, besluit het gemeentebestuur.