Nieuw wegdek en fietspad voor Geeneinde Jef Van Nooten

03 maart 2020

19u13 0 Ravels Een aannemer start binnenkort met de heraanleg van het wegdek en het fietspad langs Geeneinde in Weelde. De strook tussen Weelde Depot tot aan de afslag naar de nieuwe industriezone wordt aangepakt.

De timing is afhankelijk van weersomstandigheden. Voorlopig is het de bedoeling om de werken op maandag 16 maart te starten. Eind mei zouden de werken dan klaar zijn. “De werkzone zal volledig afgesloten worden van net voor de eerste poort van Weelde Depot tot net voor het onlangs vernieuwde kruispunt Geeneinde-Industrieweg”, klinkt het bij de gemeente. “Naar Weelde Depot zal een tijdelijke inrit aangelegd worden die aansluit op de eerste (geautomatiseerde) poort van Weelde Depot. De omleiding tussen Weelde en Weelde-Statie zal verlopen via Turnhout.”

Fietsers

De werkzone zal niet toegankelijk zijn voor fietsers. “Zodra het fietspad aangelegd en berijdbaar is, zal dit mogelijk wel opengesteld worden tijdens het weekend maar waarschijnlijk niet tijdens de werkweek in het kader van de veiligheid. Zolang het fietspad niet geopend is, is fietsverkeer tussen Weelde en Weelde-Statie mogelijk via Koningsstraat-ruilverkavelingsweg-Nijverheidsstraat.”