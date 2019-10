Nederlanders riskeren 15 maanden cel voor sigarettenroof bij benzinestation Van Raak Jef Van Nooten

18 oktober 2019

14u27 2 Ravels Drie Nederlanders stonden vrijdag terecht voor een inbraak bij benzinestation Van Raak in Poppel (Ravels). In december 2017 stalen ze er sigaretten uit de winkel.

De daders drongen via een gat de technische ruimte van het benzinestation aan Grens in Poppel binnen. Even later gingen ze aan de haal met sigaretten ter waarde van 6.550 euro. “In de technische ruimte hebben ze eerst de elektriciteit afgesloten om nadien de rookwaar uit de shop te stelen”, zegt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere.

Een bewakingscamera aan de overkant van de straat filmde hoe drie verdachten uit een auto stapten en de inbraak pleegden. Een vierde persoon bleef in de auto zitten. De nummerplaat werd geseind. “Op 3 januari 2018 kon de auto onderschept worden op de parking van McDonalds in Turnhout. In de gsm van de verdachten vonden we sms-berichten terug over de verkoop van de gestolen sigaretten.”

De drie Nederlanders riskeren een celstraf van 15 maanden. Het vonnis volgt op 15 november.