Man uit Poppel opgepakt als draaischijf in mogelijk veevoederschandaal Jef Van Nooten

21 mei 2019

17u39 6 Ravels De Nederlandse politie heeft dinsdag Jan H. uit Poppel (Ravels) opgepakt. Er vond ook een huiszoeking plaats in de villa van de man in de Esdoornlaan. Jan H. is zaakvoerder van het veevoederbedrijf Hendriks Group, net over de grens in Baarle-Nassau. De Nederlandse speurders verdenken hem er van dat hij afvalstoffen in veevoeder heeft verwerkt.

De firma Hendriks Group uit de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau houdt zich bezig met verschillende activiteiten, waaronder transport. Eén van de activiteiten is de productie van veevoeder. Het is met dat onderdeel van zijn bedrijf dat zaakvoerder Jan H. uit Poppel (Ravels) in het vizier is gekomen van de politie in Nederland.

Afvalstoffen

“Het bedrijf wordt ervan verdacht (afval)stoffen, die niet bestemd zijn voor veevoeder, toe te voegen aan veevoeders. Ook wordt het bedrijf ervan verdacht onvoldoende maatregelen te nemen om afval en diervoeder van elkaar gescheiden te houden en onvoldoende hygiënisch te werken”, vertelt een woordvoerder van de landelijke politie in Nederland. “De regels met betrekking tot veevoederveiligheid zijn er niet voor niets. Tegen de ondermijning van deze regels en de keurmerken die de afnemers van het bedrijf moeten beschermen, moet dan ook stevig worden opgetreden.”

De Nederlandse speurders vielen dinsdagochtend het veevoederbedrijf in Baarle-Nassau binnen. “Het productieproces is stopgezet en er werden monsters genomen uit de silo’s waar de (afval)stoffen zijn opgeslagen. De boekhouding en vier vrachtwagens van het bedrijf zijn in beslag genomen”, aldus nog de politiewoordvoerder.

Luxeauto’s in beslag genomen

Tegelijk met de huiszoeking in het bedrijf van Jan H. werd ook zijn woning uitgekamd. Volgens getuigen arriveerden twee voertuigen met telkens zes agenten in de Esdoornlaan in Poppel (Ravels). De speurders haalden de villa van Jan H. overhoop. Ook in de woningen van twee medeverdachten uit Tilburg werden huiszoekingen uitgevoerd. Volgens de Nederlandse krant BN DeStem werden bij de huiszoekingen twee luxeauto’s en enkele tienduizenden euro’s aan cash geld in beslag genomen. “Met de delicten hebben de verdachten vermoedelijk wederrechtelijk voordeel behaald. De hoogte hiervan is nog voorwerp van onderzoek. Er is beslag gelegd op het vermogen en twee voertuigen van de hoofdverdachte.”

Jan H. is voorlopig niet aangehouden. De politie in Nederland zet het onderzoek voort. Aan de inval en de huiszoekingen namen in totaal zo’n honderd mensen deel.