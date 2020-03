Man uit Poppel besmet met coronavirus Toon Verheijen Jef Van Nooten

06 maart 2020

20u25 0 Ravels Een persoon uit Poppel, deelgemeente van Ravels in het noorden van de provincie Antwerpen, is besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit een bericht die de leerlingen van het zesde leerjaar vrijdag mee naar huis kregen. Het kind zelf is niét ziek, maar moet voor de zekerheid wel tien dagen samen met de ouders thuis blijven. Het is het tweede geval in de Kempen want eerder werd een leerling op een school in Geel ziek.

De school in Poppel kreeg vandaag de melding dat bij een van de ouders van het kind uit het zesde leerjaar van de school De Negensprong corona was vastgesteld. “Het gaat om een man uit Poppel”, bevestigt burgemeester Walter Luyten. “Hij vertoonde geen symptomen, maar was wel op vakantie geweest in Italië. Omdat de man positief testte, blijft het gezin uit voorzorg thuis. Voor alle duidelijkheid: het kind is zeker niet ziek dus er is geen reden tot ongerustheid."

De school zelf gaf vrijdag een brief mee met alle kinderen, waarin het duidelijk maakt dat het kind zelf niét ziek is en dat de school ook niet dient gesloten te worden.

“Onze school heeft vandaag de melding gekregen dat bij één van de ouders van een kind uit 6A corona werd vastgesteld . De huisarts heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte gebracht . Het Agentschap neemt dan de nodige maatregelen en geeft advies.

Het kind vertoont weliswaar geen ziektesymptomen , maar wordt preventief een tiental dagen thuis gehouden . Omdat het kind NIET ziek is , is er ook geen enkele reden tot paniek . Wat verandert deze besmetting voor onze school ? Het preventief sluiten van de school is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid medisch gezien niet nodig . Leerlingen en personeel worden dus op school verwacht . Uiteraard blijven we waakzaam voor symptomen . Indien geen ziektesymptomen, is er geen reden om thuis te blijven . Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door . Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school , dan verlaten ze meteen de school . Zij contacteren de huisarts telefonisch voor verdere stappen. Als onderzoek zou uitwijzen dat het om coronabesmetting gaat , verwittigt de huisarts het Agentschap Zorg en Gezondheid . Dat neemt dan de nodige maatregelen .

Wat kunt u ondertussen doen als ouder ? Wees alert bij ziektesymptomen , houdt uw kind thuis en raadpleeg de huisarts . U kunt in de ochtend preventief de temperatuur meten bij uw kind . Een verhoogde temperatuur ? Houdt uw kind dan thuis . Breng bij koorts en ziekte de school steeds op de hoogte.