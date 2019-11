Man stapt naar politie omdat hij roddels over drugsverkoop beu is: agenten vinden ruim 400 gram cannabis in zijn chalet Jef Van Nooten

08 november 2019

12u05 16 Ravels De prijs van domste crimineel gaat deze week naar de 39-jarige B.V.D.A. uit Poppel (Ravels). De man was het beu dat hij in het roddelcircuit bestempeld werd als drugsdealer. Hij trok naar de politie om daar zijn beklag over te doen. Even later trof de politie bijna 420 gram cannabis bij hem aan.

De 39-jarige man uit Poppel had genoeg van de roddels in zijn dorp. Het ging de ronde dat hij cannabis dealde, en daar was volgens de man niks van aan. Op 10 juli van dit jaar trok hij zelf naar de politie. Met de vraag of de politie er niet voor kon zorgen dat de roddels zouden stoppen. “Na aankomst bij de politie ging hij zelf akkoord met een fouillering. Hij bleek een zakje met 10,4 gram cannabis bij zich te hebben”, zegt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere.

De politie voerde nadien ook een huiszoeking uit in de chalet waar de man woonde. “Daar werden twee grote zakken cannabis gevonden, 409 gram in totaal. Zo’n grote hoeveelheden zien we nooit als het alleen om eigen gebruik gaat. Dit zijn dealershoeveelheden”, aldus nog de openbare aanklager. “Hij blijft beweren dat het alleen voor eigen gebruik was, maar die roddels zijn er niet zomaar gekomen.”

De man riskeert nu een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van 8.000 euro voor drugshandel. Vonnis op 6 december.