Man riskeert jaar cel voor aanranding van zijn 9-jarige stiefdochter Toon Verheijen

28 mei 2019

16u46 0 Ravels Een man uit Ravels riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden voor aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. P.W. zou eind januari 2017 zijn minderjarige stiefdochter betast hebben. Volgens het slachtoffer zelf zou het zelfs meermaals gebeurd zijn.

“Voor het gezin is dit enorm traumatiserend”, vertelt meester Greet Aerden namens de burgerlijke partij. “Het slachtoffer was op het moment van de feiten amper 9 jaar oud en zal dit voor de rest van haar leven meedragen. Wij vragen dan ook een blijvend contactverbod. Voor ons is ook de schadevergoeding op zich niet van belang, maar wel dat gerechtigheid geschied.”

Het openbaar ministerie is niet mals voor de beklaagde. “De beklaagde beweert enkel gemasseerd te hebben, maar uit het audiovisueel gehoor van het slachtoffertje blijkt dat ze het helemaal niet leuk vond en dat het verder ging dan gewoon masseren. Ze geeft een heel gedetailleerde verklaring. Het is ook erg dat de beklaagde de realiteit probeert te ontvluchten.”

Volgens de verdediging beseft de beklaagde wel degelijk dat hij fout is geweest. “Hij heeft zich na de feiten ook acht weken laten opnemen”, aldus meester Karolien Van de Moer. Vonnis op 25 juni.