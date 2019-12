Man betrapt met 420 gram cannabis: vrijspraak voor drugshandel Jef Van Nooten

14u45 4 Ravels De 39-jarige B.V.D.A. uit Poppel (Ravels) moet niet naar de gevangenis voor drugshandel. Nadat de man zelf naar de politie stapte omdat hij de ‘drugsroddels’ in het dorp bij was, vonden agenten meer dan 400 gram cannabis in zijn chalet. Maar volgens de rechtbank is het niet bewezen dat hij die drugs verkocht.

De 39-jarige man uit Poppel had genoeg van de roddels in zijn dorp. Het ging de ronde dat hij cannabis dealde, en daar was volgens de man niks van aan. Op 10 juli van dit jaar trok hij zelf naar de politie. Met de vraag of de politie er niet voor kon zorgen dat de roddels zouden stoppen.

Het was tijdens dat politiebezoek dat de politie een zakje met 10,4 gram cannabis uit zijn broekzak haalde. Tijdens een huiszoeking in zijn chalet werden nog eens twee grote zakken cannabis gevonden, 409 gram in totaal. “Te grote hoeveelheden om alleen voor eigen gebruik te zijn”, meende de openbare aanklager. De man riskeerde daarom een gevangenisstraf van 1 jaar voor drugshandel.

Volgens de rechter zijn er echter onvoldoende bewijzen dat B.V.D.A. de drugs ook verkocht. Hij wordt daarom alleen schuldig bevonden aan het bezit van drugs. Dat kost hem een werkstraf van 80 uur en een boete van 2.400 euro.