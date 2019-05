Maarten plaatst zich voor geografieolympiade in Hong Kong Jef Van Nooten

28 mei 2019

08u09 6 Ravels Maarten Pluym uit Weelde (Ravels), leerling van Sint-Victor in Turnhout, heeft zich geplaatst voor de internationale geografieolympiade. Die gaat dit jaar door in Hong Kong.

Maar liefst 11.000 deelnemers namen deel aan de Vlaamse wetenschapsolympiades. Per discipline - biologie, chemie, fysica en geografie – bleven achttien finalisten over. Tijdens een intensieve stage, als voorbereiding op de eindproef, konden deze jonge wetenschappers zich verdiepen in de materie van hun finale. Maarten Pluym, leerling van 6 Wetenschappen-Wiskunde van Sint-Victor uit Turnhout, koos voor geografie voor zijn eindproef. Hij behaalde een 4de plaats. “Hij heeft zich hierdoor ook geplaatst voor de internationale geografieolympiade dat dit jaar plaatsvindt in Hongkong. Daar kan hij zich meten met de top van de wetenschappers in spé uit de hele wereld. Een week van intensief werken en onderzoeken wordt gevolgd door een pittige eindproef”, zegt zijn vader Pascal Pluym, leerkracht op Sint-Victor.