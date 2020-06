Landbouwmachine volledig vernield na felle brand Jef Van Nooten

26 juni 2020

13u18 0

Voor de tweede keer in enkele dagen tijd is er een machine volledig uitgebrand in de Ravelse deelgemeente Poppel. Eerder deze week ging een zitmaaier van de gemeente in vlammen op. Vrijdagochtend moest de brandweer opnieuw uitrukken, dit keer naar Aarle in Poppel. Een hakselmachine van loonbedrijf Heyns-Heykants had er vuur gevat. De vlammen verspreidden zich snel. In een mum van tijd stond de landbouwmachine in lichterlaaie. Een poging om te blussen, haalde niet meer uit. Bij de brand raakte niemand gewond.