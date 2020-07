Kippenbedrijf wil uitbreiden van 82.000 naar 200.000 slachtkuikens Jef Van Nooten

29 juli 2020

10u46 0 Ravels In Ravels loopt nog tot 17 augustus een openbaar onderzoek voor de uitbreiding van een landbouwproject aan Tulderheyde in Poppel. Een slachtkuikenbedrijf wil er van 82.000 slachtkuikens uitbreiden tot 200.000 slachtkuikens.

De bvba Van Bijsterveldt heeft bij de deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning aangevraagd voor het terrein aan Tulderheyde 14 in Poppel. Het is de bedoeling om er twee stallen te slopen, om er nadien een nieuwbouw van drie pluimveestallen te bouwen. Daardoor kan de capaciteit van het slachtkuikenbedrijf uitbreiden van 82.000 naar 200.000 slachtkuikens.

Voederlokalen

De aanvraag bevat ook 2 voederlokalen (waarvan 1 te regulariseren), nieuwbouw van een loods voor de opslag van landbouwmateriaal (regularisatie), plaatsing van een silo voor de opslag van houtpellets, plaatsing van 6 voedersilo’s (regularisatie), plaatsing van een elektriciteitscabine, aanleg van erfverharding (deels regularisatie), de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een infiltratiepoel (deels regularisatie) en de aanleg van een verhoogd groenscherm.

Bezwaren

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot 17 augustus via het omgevingsloket ingediend worden of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels.