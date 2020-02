Kindercarnavalstoet afgelast, maar wel carnavalsfeest binnen en al een nieuwe datum voor optocht Wouter Demuynck

23 februari 2020

13u27 0 Ravels De kindercarnavalstoet in Weelde (Ravels) gaat wegens het stormachtige weer niet door. Er is wel een indoor carnavalsfeest voorzien en er is al een nieuwe datum voor de optocht, namelijk zondag 5 april.

Tijdens het veiligheidsoverleg van zondagochtend werd in samenspraak met burgemeester Walter Luyten (CD&V), de politie en afgevaardigden per carnavalscomité beslist om de optocht niet te laten doorgaan wegens de hevige regenval en harde wind. “Veiligheid voor deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers staat voorop en wij hebben sterk onze twijfels of we deze voldoende kunnen garanderen”, aldus burgemeester Walter Luyten.

Het indoor carnavalsfeest vindt plaats in Weelde Depot. Alle carnavalswagens zijn daar zondag vanaf 14.30 tot uiterlijk 19 uur te bezichtigen in Hal 3. De kinderen van de verschillende carnavalsgroepen zullen binnen hun dansjes uitvoeren.