Kindercarnaval dringend op zoek naar versterking Jef Van Nooten

24 augustus 2020

08u52 0 Ravels Het comité achter het Kindercarnaval in Weelde (Ravels) is dringend op zoek naar versterking. “Om het werk voor iedereen draaglijk te houden”, klinkt het. Momenteel bestaat de kerngroep nog maar uit drie personen.

Het Kindercarnavalcomité in Weelde is nog maar drie personen sterk. Te weinig om alles op een goede manier georganiseerd te krijgen. Om de traditie te kunnen laten voortleven, is het comité op zoek naar extra helpende handen. “Sinds het uitvallen van één van onze kernleden is onze groep nogal beperkt, momenteel zijn we nog maar met drie waaronder één nieuweling”, klinkt het in een oproep op de facebookpagina van Kindercarnaval Weelde. “Om het werk voor iedereen draaglijk te houden zijn we op zoek naar enkele enthousiaste carnavalisten om ons groepje te versterken en die actief willen meewerken om dit jaarlijkse kinderfeest in ere te blijven houden.”

Begeleiden

Het comité vraagt onder meer hulp bij het begeleiden van de stoet tijdens carnaval, de controle van de tent tijdens de evenementen, het informeren van de buurtwerkingen of de controle van de financiën tijdens het werkjaar. “Het comité maakt de nodige afspraken met de bevoegde diensten om het weekend van carnaval veilig en succesvol te laten verlopen”, klinkt het nog. “We zorgen dat alles voor het carnavalsweekend in orde is en de nodige afspraken met leveranciers gemaakt zijn. De winst die eventueel gemaakt wordt tijdens dit weekend wordt verdeeld onder de verschillende buurtwerkingen van de gemeente.”

Wie interesse heeft kan contact opnemen via rombouts.max@gmail.com.