Kempenaars krijgen tot 4 jaar cel voor drugslabo in Vorselaar Jef Van Nooten

21 februari 2020

13u06 7 Ravels Een 46-jarige man uit Lille is tot een gevangenisstraf van 4 jaar veroordeeld voor het opzetten van een drugslabo aan Huls in Vorselaar. Zes andere bendeleden krijgen gevangenisstraffen tot 3 jaar. Onder hen ook J.E. (66) uit Ravels. Hij kreeg eerder al 6 jaar cel toen een drugslabo werd ontdekt in zijn uitgebrande hoeve.

De woning waar het drugslabo was ondergebracht bevond zich aan Huls in Vorselaar, in een bosrijk en afgelegen gebied. Op 9 maart 2018 viel de politie de woning binnen nadat ze een tip had gekregen dat er zich een labo zou bevinden waar synthetische drugs werden gemaakt. Bij de inval vond de politie inderdaad twee opstellingen, één voor de aanmaak van amfetamines en één voor de aanmaak van methamfetamines. Beide productieruimtes waren klaar voor gebruik, maar nog niet actief.

Uitgebrande hoeve

Onderzoek leidde de politie naar een zevenkoppige bende. De 46-jarige K.V.D. uit Lille krijgt met 4 jaar de zwaarste gevangenisstraf. De 56-jarige P.V. uit Mol wordt veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar. Vijf andere leden van de drugsbende krijgen gevangenisstraffen tot 2 jaar. Onder hen ook de 66-jarige J.E. uit Ravels. Hij werd eerder al eens tot een gevangenisstraf van 6 jaar veroordeeld nadat na een brand een drugslabo in zijn hoeve werd ontdekt.