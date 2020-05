IN BEELD. Ontploffing op Camping Tulderheyde in Poppel: eigenaar ziet chalet in vlammen opgaan Toon Verheijen

20 mei 2020

14u21 28 Ravels Een bungalow op het verblijfspark Tulderheyde in Poppel (Ravels) is woensdagnamiddag volledig in vlammen opgegaan. De Nederlandse bewoner was buiten met werkzaamheden bezig toen plots de elektriciteit uitviel. Toen hij de deur opende, ontstond er een steekvlam en in een mum van tijd stond het pand in lichterlaaie.



De brandweer kreeg rond 14 uur melding van een brand op het verblijfsdomein Tulderheyde in de Ravelse deelgemeente Poppel. Er was ook sprake van een ontploffing. “De man die in de chalet woont, was bezig met werkzaamheden”, zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V). “Er was vermoedelijk een kortsluiting waardoor er vuur is ontstaan. De chalet is volledig uitgebrand. We hebben voor het slachtoffer een noodwoning in Poppel zelf die hij tijdelijk kan betrekken.”

Kortsluiting

Patrick weet ook niet goed wat er precies gebeurd is. “Ik was buiten met de schuurmachine wat aan het werken toen plots de elektriciteit uitviel”, zegt de man. “Ik legde de machine neer en wilde binnen gaan kijken wat er aan de hand was. Toen ik de deur opende, hoorde ik precies iets ontploffen en zag ik een enorme steekvlam. In enkele seconden tijd stond het volledige pand in lichterlaaie. Er was geen beginnen aan om het zelf te blussen. De oorzaak? Ik heb er ook het raden naar.”



Levenswerk

Bewoner Patrick moest met lede ogen aanzien hoe de chalet volledig in vlammen opging. Hoewel de waterleiding was afgesloten omdat er werken bezig zijn, kreeg de brandweer het vuur toch redelijk snel onder controle. Maar de chalet was helemaal verloren. Er werd noodgedwongen zelfs een bulldozer opgevorderd om de chalet volledig af te breken. “Ik ben hier al enkele jaren de chalet volledig aan het renoveren”, zegt Patrick die al meer dan tien jaar op de parking verblijft. Ik had deze chalet gekocht en was ze piekfijn in orde aan het maken. Mijn levenswerk? Ach, dat is misschien wat overdreven, maar het doet wel pijn ja. Ik heb niets meer buiten de kleren die ik aanheb en mijn hond die gelukkig niet in de brand is gebleven.”



