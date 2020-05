IN BEELD. Brandweer rukt massaal uit naar natuurbrand in Ravels Toon Verheijen

27 mei 2020

16u11 12 Ravels Verschillende korpsen van de brandweerzone Taxandria zijn woensdagnamiddag in de weer geweest om een natuurbrand te bestrijden aan de Schootseweg in Weelde (Ravels).

“Het ging om een vrij groot stuk bosheide”, zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V). “De brandweer was met verschillende korpsen ter plaatse vooral om voldoende water te hebben. Ze slaagden er redelijk snel in om het vuur te omsingelen en onder controle te krijgen. De schade is vooral op de grond groot. Heel wat bomen zijn ook zwartgeblakerd, maar gelukkig zijn ze niet allemaal in vlammen opgegaan.”

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.