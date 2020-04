Huurder vindt automatisch machinegeweer tijdens verbouwingswerken Jef Van Nooten

27 april 2020

10u26 0 Ravels De huurder van een bedrijfspand aan de Kanaaldijk in Ravels deed zaterdag een opvallende ontdekking. Tijdens verbouwingswerken trof hij een machinegeweer aan onder een vloerplaat.

De lokale politie Kempen Noord-Oost ontving zaterdag rond 11 uur een telefoontje van de nieuwe huurder van een bedrijfsruimte aan de Kanaaldijk in Ravels. “Tijdens verbouwingswerken had hij onder een vloerplaat een zak met een Uzi, een machinepistool, gevonden”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie. “De politie is ter plaatse gegaan en heeft het wapen meegenomen.”

Onderzoek

Het labo van de federale politie is een onderzoek gestart op het wapen. Via een ballistisch onderzoek hoopt men sporen te vinden die het wapen kunnen linken aan een eigenaar of eventuele feiten.