Het grensetentje: politiecamera betrapt mensen die samen lunchen aan twee kanten van afgesloten grens Jef Van Nooten

27 mei 2020

18u26 5 Ravels Een politiecamera van politiezone Kempen Noord-Oost heeft een opvallend tafereel vastgelegd. Mensen hadden er aan beide kanten van de gebarricadeerde grens tafeltjes gezet voor een gezellig etentje.

Politiezone Kempen Noord-Oost omvat de gemeenten Ravels, Arendonk en Retie en heeft verscheidene grensovergangen op haar grondgebied. “Na meer dan acht weken coronamaatregelen en bijhorende controles hebben we gemerkt dat de Belg creatief is in het interpreteren van de maatregelen”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Zo hebben we alle mogelijke excuses, coronafeestjes en niet-essentiële verplaatsingen de revue zien passeren. Dit dachten we alleszins tot we vandaag onze camera aan één van de grensovergangen bekeken: een grensetentje.”