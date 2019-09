Herfstbladeren tot 15 december gratis naar recyclagepark Jef Van Nooten

08u13 2 Ravels Inwoners van Ravels kunnen nog tot 15 december herfstbladeren gratis naar het gemeentelijk recyclagepark brengen. “Onder de bladeren mag geen gras of ander groenafval zitten”, klinkt het bij de gemeente.

De groendienst van Ravels plaatst jaarlijks bladkorven in gemeentelijke straten met grote laanbomen met veel bladerafval. “Bedoeling is dat de bewoners hier de afgevallen bladeren deponeren van de laanbomen”, aldus het gemeentebestuur. “De bladkorf staat ten dienste van heel de straat en niet specifiek per woning. Wanneer er ander groenafval in een bladkorf wordt gedeponeerd dan de bladeren van de laanbomen, dan wordt deze bladkorf meteen verwijderd. Ook bij niet-gebruik van een bladkorf wordt deze in de loop van de herfstperiode weggehaald.”

Straten met kleinere en halfgrote laanbomen of een plaats met één geïsoleerde boom komen niet in aanmerking. “Ook langs gewestwegen plaatsen we geen bladkorven”, aldus nog het gemeentebestuur.