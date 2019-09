Heemkundekring maakt boek over Poppel Jef Van Nooten

15 september 2019

12u23 0 Ravels Heemkunde –en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius heeft een nieuw boek uitgegeven: Poppel, een Kempisch dorp in woord en beeld.

Het boek ‘Poppel, een Kempisch dorp in woord en beeld’ is het eerste deel van een trilogie over Ravels, Weelde en Poppel. “Vernieuwend voor dit boek is het unieke beeldmateriaal dat op verschillende zolders lag te verkommeren en dat na een intensieve speurtocht boven water kwam”, klinkt het bij de Heemkundekring. “Wij zijn niet alleen zeer gelukkig met de inhoud van dit boek maar ook over hoe het boek eruitziet. We hebben daarvoor een geweldige graficus uit Zwolle, Willemien Haagsma, onder de arm genomen die van dit boek een kunstwerk heeft gemaakt.”

Volgend jaar verschijnt een gelijkaardig werk over Ravels, 2 jaar later gevolgd door twee imposante boeken over Weelde.