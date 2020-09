Gratis wifi in drie gebouwen van gemeente Jef Van Nooten

21 september 2020

13u31 2 Ravels Inwoners van Ravels kunnen sinds kort op drie plaatsen in de gemeente gratis gebruik maken van een openbaar wifinetwerk.

Ravels ging eind 2018 in op een oproep van het project WiFi4EU. Dat is een initiatief om in zoveel mogelijk gemeenten in Europa te zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, of musea.

Hotspots

“Ravels was een van de geselecteerde gemeenten bij de oproep van het project eind 2018”, klinkt het. “Dit betekende dat de gemeente een voucher van 15.000 euro ontving voor de installatie van gratis wifihotspots op openbare plaatsen in Ravels.”

Locaties

Sinds kort beschikt de gemeente Ravels over een openbaar wifinetwerk op drie locaties: het gemeenschapscentrum De Wouwer en de bibliotheek, gemeentezaal De Brouwerij en de gemeentezaal in Poppel. “Op deze plaatsen kan dus iedereen gratis gebruikmaken van het draadloos netwerk van WiFi4Eu.”