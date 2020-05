Gloednieuwe school wacht op leerlingen Jef Van Nooten

07 mei 2020

11u46 1 Ravels De heropstart van de scholen wordt extra speciaal voor de kinderen van gemeentelijke basisschool De Kleine Wereld in Ravels. De kinderen nemen voor het eerst hun intrek in de nieuwe school die de voorbije twee jaar werd gebouwd. Voorlopig kunnen wel alleen kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar de nieuwe klassen bewonderen.



Sommige kinderen hebben al een blik van de nieuwe school kunnen opvangen. Want sinds het einde van de paasvakantie worden de refters van kleuter- en lagere school al gebruikt voor de opvang van kinderen. De echte start voor de nieuwe school volgt op vrijdag 15 mei, wanneer de leerlingen van het 6de leerjaar terug op school worden verwacht. Drie dagen later kunnen ook de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar de nieuwe school ontdekken. Wanneer de kleuters en kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar het nieuwe schoolgebouw kunnen inpalmen, is nog niet duidelijk. Mogelijk moeten zij wachten tot september.

Filmpje

Voor kinderen die niet kunnen wachten om de nieuwe klassen te bewonderen, heeft de school een filmpje gemaakt met foto’s van de ingerichte nieuwbouw. De nieuwbouw heeft 10 klassen voor kleuters en 12 klassen voor de lagere school. Naast een open speelplaats op de begane grond, is er ook een overdekte speelplaats op de eerste verdieping. Het totale bouwproject kostte bijna 10 miljoen euro en is daarmee het duurste bouwproject ook in de gemeente Ravels. Zo’n 3 miljoen euro van de kostprijs moest de gemeente zelf ophoesten.

Containerschool

Met de opening van het nieuwe schoolgebouw komt ook een einde aan de containerschool die werd gebouwd aan KFC Flandria. Sinds de paasvakantie van 2018 volgden de kinderen er les. Die tijdelijke containerschool kostte de gemeente 776.000 euro. “Het is een dure oplossing geweest, maar dit alternatief is wel schitterend verlopen”, blikt burgemeester Walter Luyten terug. “Zowel op pedagogisch vlak als voor de werkkwaliteit van de leerkrachten was het een prima oplossing. Maar zeker ook op vlak van veiligheid.”

Veiligheid

Als de gemeente geen tijdelijke containerschool had laten bouwen, had de nieuwbouw van De Kleine Wereld in twee fases gebouwd moeten worden. “Dan hadden kinderen altijd op een werf school moeten volgen, waar werfverkeer was en dergelijke”, vervolgt Walter Luyten. “Nu hebben we de werf en de schoolwerking uit elkaar gehaald. Het gevolg was dat de school sneller klaar is en dat de veiligheid voor de kinderen en de ouders die hen brengen altijd gegarandeerd is geweest.”

Opendeurdag

Op 24 april stond de officiële opening van de nieuwe school gepland, twee dagen later gevolgd door een opendeurdag. Die evenementen zijn uitgesteld naar een nog te bepalen datum.