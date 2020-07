Gewapende overval op Carrefour in Poppel: daders met mondmasker bedreigen kassierster met mes Wouter Demuynck

19 juli 2020

12u43 0 Ravels Twee mannen hebben vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op de Carrefour Express in het centrum van Poppel (Ravels). De daders bedreigden de kassierster met een mes, namen geld uit de kassa mee en vluchtten weg op de fiets.

De twee daders sloegen vrijdag om 19 uur, een uur voor sluitingstijd, toe op de Carrefour Express in Dorp.

“Twee mannen, die allebei een mondmasker droegen, met een getaande huidskleur zijn naar binnen gekomen en hebben de kassierster om geld gevraagd onder bedreiging van een mes. Ze hebben echter geen geweld gebruikt”, zegt een woordvoerder van politiezone Kempen Noord-Oost. De daders zijn aan de haal gegaan met een kleine hoeveelheid geld. “Nadien zijn zij met de fiets vertrokken in een voor ons onbekende richting.”

Klanten weggevlucht

Uitbater Filip Hermans was niet aanwezig in zijn winkel toen de feiten zich voordeden, maar is onder de indruk van de camerabeelden die hij achteraf zag. “Een hele rij klanten stond nog gewoon aan te schuiven. Dat is wel durven om dan toe te slaan. De daders snelden meteen naar de kassa. Er was nog een klant die allerlei spullen naar de mannen gooide, maar dat bracht geen soelaas. Enkele klanten zijn ook weggevlucht via de nooduitgang”, vertelt de uitbater.

Personeel geschokt

“De vrouw achter de kassa slaagde er uiteindelijk toch in om de kassa te openen, want ze was aan het bibberen op haar benen. Met dat beetje geld, enkele honderden euro’s, zijn ze dan weggevlucht. Het heeft hoogstens twee minuten geduurd. Het was wel schokkend, de dame achter de kassa en de rest van het aanwezige personeel zijn er heel hard van aangedaan. Toen ik de beelden zag, was ik er niet goed van. Het is niet oké als ze aan mijn personeel zitten.”

Filip Hermans is intussen drie jaar uitbater van Carrefour Express in Poppel. “Al een lange tijd terug, voor ik uitbater was, is er wel nog eens een overval geweest. Maar het is de eerste keer dat ik dit voorheb. Een winkeldiefstal is wel eens gebeurd, maar zoiets heftig heb ik nog nooit meegemaakt.”