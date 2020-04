Geseinde crimineel ontsnapt ondanks grote klopjacht Jef Van Nooten

30 april 2020

12u06 0 Ravels Een grote politiemacht heeft woensdagavond in Poppel (Ravels) een klopjacht georganiseerd op een man die geseind stond voor gevangenneming. Hij kon ontkomen en is wellicht terug naar Nederland gevlucht.

De politie organiseerde woensdagavond een controle aan Grens in Poppel. Ook een Nederlandse man die in België geseind stond voor gevangenneming naderde de politiecontrole. Zodra hij de politiecontrole opmerkte, vluchtte hij te voet een bos in. De politie startte meteen een grote zoekactie. Zowel agenten van de lokale politie Kempen Noord-Oost als de lokale politie in Turnhout namen deel aan de zoekactie. Zij kregen daarbij steun van de federale politie, een helikopter de dienst luchtsteun en speurhonden van de hondensteundienst. “Helaas hebben we deze man niet meer kunnen aantreffen. Hij is opnieuw de grens kunnen oversteken naar Nederland. De seining blijft voorlopig openstaan”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost.