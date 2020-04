Gemeentebestuur wil dorp opfleuren: “Laat kinderen stoeptekeningen maken” Jef Van Nooten

02 april 2020

11u06 0 Ravels Alle kinderen aan het stoepkrijt. Dat is de wens van het gemeentebestuur van Ravels. De gemeente roept alle kinderen van Ravels, Weelde en Poppel op om komend weekend stoeptekeningen te maken.

“Laat alle kinderen volgend weekend stoeptekeningen met krijt maken. Zo hebben ze hun bezigheid en hebben eventuele passanten iets om te bewonderen”, klinkt het bij de gemeente. “Het fleurt bovendien de gemeente op in deze sombere periode. Uiteraard is het niet te bedoeling om dit in groep te doen, maar gewoon thuis op de stoep, oprit of terras.”

Foto

Ouders die het project steunen mogen een foto maken en deze (openbaar) posten op hun sociale media met #ravelsmijndorp.