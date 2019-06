Gemeente Ravels is financieel gezond: “Komende jaren geen verhoging van personenbelasting of onroerende voorheffing” Jef Van Nooten

16 juni 2019

08u46 0 Ravels De gemeente Ravels staat er financieel goed voor. De gemeente heeft geen schulden. “En een overschot op de gewone exploitatie maakt dat we jaarlijks 4 à 5 miljoen kunnen investeren”, zegt burgemeester Walter Luyten. De belastingsdruk voor gezinnen zal de komende jaren niet stijgen.

De gemeenteraad van Ravels heeft tijdens de gemeenteraad van juni de jaarrekening 2018 goedgekeurd. De exploitatierekening, waarin de ontvangsten en uitgaven van de dagdagelijkse werking van de gemeente worden weergegeven, resulteerde in een overschot van 4.313.359 euro.

Dat resultaat ligt in de lijn van de voorbije jaren. Ook toen situeerde het overschot zich telkens rond de 4 miljoen euro.

Vorig jaar werd in totaal voor 15.874.033 euro uitgegeven aan de gewone werking van de gemeente. “Om de dagelijkse werking van de gemeente te kunnen bekostigen, zijn middelen nodig. De gemeente haalt haar werkingsmiddelen voornamelijk uit fiscale ontvangsten en werkingssubsidies. In totaal werden er in 2018 voor 20.187.392 euro ontvangsten geboekt”, zegt financieel directeur Roger Caymax.

De gemeente Ravels ontving in 2018 ook 3,9 miljoen euro van het gemeentefonds, 4,3 miljoen euro uit de belasting op de onroerende voorheffing, en 3 miljoen euro uit de aanvullende belasting op de personenbelasting. Ravels investeerde in 2018 in totaal voor 4.736.546 euro. “De gemeentefinanciën zijn gezond”, zegt burgemeester Walter Luyten. “Ravels heeft geen schuld en een overschot op de gewone exploitatie, dit maakt dat we jaarlijks voor 4 à 5 miljoen kunnen investeren. De goede financiële toestand maakt dat de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing de komende jaren niet moeten stijgen, dus geen verhoogde belastingdruk op de gezinnen.”