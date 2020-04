Gemeente laat kinderen vogelnestjes maken voor buitenspeeldag Jef Van Nooten

19 april 2020

08u18 2 Ravels De jeugddienst van Ravels is gestart met het verspreiden van pretpakketten. Zo kunnen kinderen de buitenspeeldag van woensdag 22 april thuis beleven.

Door de coronacrisis heeft de Vlaamse regering beslist om de buitenspeeldag te annuleren. “Maar laat dat geen reden zijn om op 22 april in je kot te blijven. Voor een leuke buitenactiviteit in je eigen tuin heb je niet veel nodig, en buiten spelen is en blijft plezant en gezond”, klinkt het bij de gemeente Ravels. “Vandaar dat de jeugddienst van Ravels gestart is met het verspreiden van een pretpakket. Hierin zit een brief aan de ouders, een affiche met leuke ideetjes voor buitenspelletjes en een knutselpakket voor een houten vogelhuisje.”

Prijs

Wie een foto van het geknutselde vogelhuisje op Instagram plaatst met #ravelsmijndorp maakt kans op een Kubb-spel.