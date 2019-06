Gemeente koopt hoogste punt van Ravels Jef Van Nooten

16 juni 2019

13u15 2



De gemeente Ravels gaat de Hoogeindse Berg aankopen. Dat heeft de gemeenteraad beslist.

De gemeente wil de Hoogeindse Berg op die manier openbaar maken voor de Ravelse bevolking. Voorheen was de ‘berg’ al vele jaren in privéhanden en afgesloten met een afsluiting er rond. De gemeente kreeg de mogelijkheid om de Hoogeindse Berg aan te kopen voor 12.500 euro. Het perceel is het hoogstgelegen punt van de gemeente Ravels en grenst aan Weelde Depot. De Hoogeindse Berg is begroeid met eiken. De gemeente wil het opwaarderen en terug open stellen voor publiek.