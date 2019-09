Gemeente huldigt violiste Sarah Bayens Jef Van Nooten

08u03 0 Ravels Het gemeentebestuur van Ravels heeft de 19-jarige Sarah Bayens gehuldigd. De violiste werd gehuldigd als winnares van de driejaarlijkse wedstrijd Young Belgian Talent.

Young Belgian Talent is één van de belangrijkste wedstrijden voor jonge, klassiekgeschoolde musici die een internationale solocarrière nastreven. Sarah won de wedstrijd in december 2018. Nu werd ze voor die overwinning gehuldigd door het gemeentebestuur.

Sarah begon viool te spelen toen ze 5 à 6 jaar was. “Intussen ben ik minstens 4 uur per dag bezig met muziek, soms ook meer”, vertelde Sarah kort na haar overwinning in de wedstrijd. “Nu is dat mogelijk, omdat ik op het Koninklijk Conservatorium in Brussel zit. Maar vroeger als kind was het niet altijd evident om muziek te combineren met de school. Voordat ik naar het Conservatorium ging, heb ik dus nooit meer dan 1 uur per dag geoefend. Als compensatie probeerde ik wel èlke dag te oefenen.”