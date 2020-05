Gemeente betaalt ‘helpers’ voor heropstart van scholen: “Leerkrachten krijgen niet alles zelf georganiseerd” Jef Van Nooten

26 mei 2020

11u03 6 Ravels De gemeente Ravels is een zoektocht gestart naar ‘vrijwilligers’ om te helpen in scholen. Het gemeentebestuur vreest immers dat leerkrachten niet meer alles georganiseerd krijgen wanneer alle leeftijdsgroepen binnenkort terug naar school mogen. De verloning bedraagt 11,99 euro per uur.

Sinds 15 mei zijn de scholen in Ravels open voor een beperkt aantal leerjaren. Vanaf 2 juni hebben ze in principe de mogelijkheid om ook andere leeftijdsgroepen naar school te laten komen. “De scholen respecteren hierbij de strenge veiligheidsnormen die hen worden opgelegd zoals de gescheiden opvang in kleine groepen. Zij dreigen hierdoor een tekort aan personeel te hebben om alles georganiseerd te krijgen”, aldus het gemeentebestuur. “De gemeente wil de scholen daarom ondersteunen wanneer zij de opvang met eigen personeelsleden niet langer rond krijgen.”

Voorwaarden

Ravels wil een groep hulpkrachten samenstellen waarop de scholen beroep kunnen doen. “Wie meerdere dagen of halve dagen heeft om de leerkrachten te ondersteunen, kan zich bij de gemeente aanmelden.” Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om hulpkracht te kunnen worden, zoals over een attest ‘animator’ beschikken of de nodige ervaring hebben in jeugdwerk of als vrijwilliger in het onderwijs.

Zomerschool

De verloning bedraagt 11,99 euro per uur en is gelijkaardig aan deze van de monitoren van de gemeentelijke speelpleinwerking Wirrel Warrel. Er is ook nog een aparte onkostenvergoeding voorzien. “Wij hebben eveneens het idee om in de zomervakantie een zomerschool te organiseren voor de leerlingen die de voorbije periode achterstand hebben opgelopen. Indien jij een pedagogische diploma hebt of studies volgt in die richting, dan zouden wij graag weten of jij voor deze zomerschool interesse zou hebben.”