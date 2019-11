Geeneinde en Merksplasseweg sneller dan verwacht terug open voor verkeer Jef Van Nooten

09 november 2019

07u18 3 Ravels In Weelde (Ravels) zijn Geeneinde en Merksplasseweg terug open gesteld voor doorgaand verkeer. De aannemer heeft de wegenwerken sneller afgerond dan verwacht.

Nu het wegdek van Geneeinde/Merksplasseweg weer open is voor verkeer, wordt de omleiding via Turnhout opgeheven. “Voor het plaatselijke verkeer tussen Weelde-Statie en Weelde zal het ook niet langer toegestaan zijn om gebruik te maken van de ruilverkavelingswegen tussen de Nijverheidsstraat en de Koningsstraat. Op deze wegen zal opnieuw een verbod gelden voor doorgaand verkeer en zal het eenrichtingsverkeer opgeheven worden”, klinkt het bij de gemeente. “In de Nieuwe Stationsstraat zal de tonnagebeperking opnieuw van kracht zijn. De bussen van De Lijn zullen ook weer via hun normale routes rijden.”

In een volgende fase van de werken zal de aannemer verder gaan met het opbreken van een deel van de huidige Nijverheidsstraat en het aanleggen van de nieuwe wegen en fietspaden in de uitbreiding van de bedrijvenzone. “De verbinding tussen de Nieuwe Stationsstraat en de Nijverheidsstraat zal geknipt worden, hier zal enkel nog doorgang mogelijk zijn voor voetgangers en fietsers. De Nijverheidsstraat zal dus enkel nog toegankelijk zijn via het nieuw aangelegde kruispunt op het Geeneinde”, aldus nog het gemeentebestuur. “In een eerste fase zal het verkeer in de Nijverheidsstraat in twee richtingen gebeuren via de reeds aangelegde nieuwe weg en zal er tijdelijk een bypass aangelegd worden. Na beëindiging van de wegenaanleg en openstelling van alle nieuwe wegen, zal er eenrichtingsverkeer ingevoerd worden.”

Nieuwe Stationsstraat

In het voorjaar van 2020 zal het voorste deel van de Nieuwe Stationsstraat, tussen het reeds vernieuwde kruispunt en het huidige kruispunt met de Nijverheidsstraat, ook nog heraangelegd worden.