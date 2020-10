Fietser (13) aangereden door auto Jef Van Nooten

08 oktober 2020

Op de Grote Baan in Ravels is woensdagnamiddag een fietser gewond geraakt. De 13-jarige T.S. uit Ravels werd er rond 12.35 uur aangereden door een auto. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.