Fietser (12) gewond na aanrijding: bestuurder raapt nummerplaat op en vlucht weg Jef Van Nooten

04 februari 2020

14u05 0 Ravels Een 12-jarige jongen is maandagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Grote Baan in Ravels. De bestuurder stopte, raapte zijn nummerplaat op en pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde maandagmiddag rond 14.50 uur op het kruispunt van de Grote Baan en de Kanaaldijk in Ravels. Na de aanrijding belandde de 12-jarige fietser met een smak op de grond. “Aanvankelijk dacht het slachtoffer dat de bestuurder hulp ging inschakelen, want de wagen stopte”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Maar de bestuurder van de wagen raapte zijn nummerplaat op en reed weg.”

ANPR-camera’s

Veel voordeel heeft de bestuurder daar niet mee gehaald. Met behulp van de ANPR-camera’s slaagde de politie er in een Nederlands voertuig op het spoor te komen. De politie in Nederland liet weten dat de auto toebehoorde aan een 58-jarige man die in Ravels verblijft. “Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde de man naar buiten te komen. Na overleg met het parket werd beslist om de woning binnen te dringen.”

Bloedtest

Omdat de politie vermoedde dat de man onder invloed was van drugs en/of alcohol werd een bloedtest afgenomen. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend. De bestuurder bracht de nacht door in een politiecel en werd nadien ter beschikking gesteld van het parket.

“De 12-jarige fietser werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar had uiteindelijk veel geluk en kwam er met lichte verwondingen van af”, besluit de politiewoordvoerder.