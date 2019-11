Ex-gemeenteraadslid sterft bij ongeval op Mierdsedijk Mario Langenhuizen (69) botst tegen auto aan kantwissel van fietspad Jef Van Nooten

09 november 2019

06u48 0 Ravels Een verkeersongeval heeft vrijdagnamiddag het leven gekost aan Mario Langenhuizen (69). Het ex-gemeenteraadslid werd bij het oversteken van de Mierdsedijk verrast door een auto. Hij probeerde nog te remmen, maar ging over de kop met zijn mountainbike en viel tegen de wagen. Mario stond mee aan de wieg van N-VA in Ravels.

Het dodelijke ongeval aan de Mierdsedijk in Poppel (Ravels) gebeurde vrijdagnamiddag rond 15 uur. “Een fietser wilde er de straat oversteken. Hij is daarbij gegrepen door een auto. Het slachtoffer is overleden”, was het enige dat de woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost kwijt wilde. In het dorp ging al snel de ronde dat het slachtoffer de 69-jarige Mario Langenhuizen is. Hij woonde in de Joelestraat in Poppel, niet ver van de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan.

Verkeersdeskundige

Een verkeersdeskundige ging ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Over zijn bevindingen was vrijdagavond nog niets bekend. Maar volgens de eerste vaststellingen wilde Mario Langenhuizen de straat oversteken op de plaats waar het fietspad de rijweg kruist, omdat het fietspad daar van kant wisselt. Fietsers die de rijbaan willen kruisen op deze fietsoversteek, moeten voorrang verlenen aan het autoverkeer. Mario zou pas in laatste instantie gezien hebben dat er een auto aan kwam. Hij probeerde nog te remmen met zijn mountainbike, maar ging door het remmanoeuvre over de kop. Hij viel zo tegen de rechtervoorkant van de aankomende auto.

Het dodelijke ongeval van Mario Langenhuizen is niet alleen een zware klap voor de nabestaanden van de man. Het nieuws van zijn overlijden kwam vrijdagavond ook hard aan in de politieke wereld in Ravels. Mario Langenhuizen maakte immers zes jaar lang deel uit van de gemeenteraad. Hij was in 2012 één van de medeoprichters van N-VA in Ravels en was ook bestuurslid van de partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 raakte Mario Langenhuizen samen met vier andere N-VA’ers verkozen voor de gemeenteraad, maar na een half jaar stapte hij na onenigheden uit de partij. Hij zetelde de resterende 5,5 jaar als onafhankelijk gemeenteraadslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 stelde hij zich niet meer kandidaat. “Mario was een dynamisch gemeenteraadslid”, vertelt burgemeester Walter Luyten (CD&V). “Hij is met heel veel enthousiasme aan de vorige legislatuur begonnen. Hij nam zijn taak als gemeenteraadslid heel au sérieux. Hij zette zich in en heeft doorheen die legislatuur veel dossierkennis opgebouwd.”