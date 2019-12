Erfgoedprijs voor grafheuvels goed voor 10.000 euro Jef Van Nooten

17 december 2019

08u11 2 Ravels De grafheuvels in Ravels hebben de erfgoedprijs 2019 van de provincie Antwerpen in de wacht gesleept. Aan de erfgoedprijs is een bedrag van 10.000 euro gekoppeld.

De provincie Antwerpen organiseerde voor de tweede keer de vernieuwde Provinciale Erfgoedprijs. Daarbij wordt gefocust op het rijke onroerend erfgoed in de provincie: van monumenten over landschappen tot archeologische sites.

Twintig organisaties dienden een dossier in. Daarvan werden er 9 genomineerd, waarvan twee uit de Kempen: de Schatten van Meerlaer uit Laakdal en de grafheuvels in Ravels. De Erfgoedprijs gaat uiteindelijk naar Collectief Moos, dat de grafheuvels in Ravels wil ontsluiten. “Een zeer creatief project over weinig evident erfgoed. De jury prijst de diverse aanpak voor de gedifferentieerde groepen. Het project heeft grote betrokkenheid in de regio gecreëerd, met blijvende impact”, klinkt het bij de provincie.