Dronken voetganger uit kanaal gered aan Vaartstraat Jef Van Nooten

12 november 2019

De hulpdiensten hebben tijdens het verlengde weekend een man uit het kanaal gered aan de Vaartstraat in Ravels. Zaterdagavond rond 23.30 uur was een dronken Pool in het water gesukkeld. Nadat hij uit het water was gehaald, is hij naar camping Baalse Hei in Turnhout gebracht waar hij verblijft.