Dorp rouwt om SK Weelde-icoon Frans Verhoeven (85): “Hij was een vaderfiguur en een warme vriend” Toon Verheijen

20 december 2019

12u16 5 Ravels Weelde heeft vrijdag afscheid genomen van Frans Verhoeven (85). De gewezen vrijwilliger bij de brandweer en voetballer bij SK Weelde overleed op 16 december na een slepende ziekte. “Hij maakte van ons een superploeg. Een vriendenploeg”, aldus VTM-journalist Patrick Van Gompel, die Frans nooit zal vergeten.

VTM-journalist Patrick Van Gompel kende Frans goed en las enkele mooi woorden voor op de afscheidsviering. “Afscheid nemen is voor niemand gemakkelijk. Wellicht bestaan er te weinig woorden om uit te drukken wat je bij een afscheid wil zeggen. Als kapitein van de ploeg vond ik wel dat er hulde moest gebracht worden aan Frans Verhoeven, de trainer van de juniors van het jaar 74-75, de kampioenenploeg van bijna 45 jaar geleden.”

Frans Verhoeven betekende ontzettend voor de toen jonge voetballers. “Frans heeft ongelooflijk veel betekend voor ons jonge knapen in de bloei van hun leven. Op een ogenblik dat ook Frans nog altijd in de bloei van zijn leven was. Het was een ongelooflijk vrolijke, onbezorgde, supergelukkige periode in ons en zijn leven. Frans leerde ons niet alleen beter voetballen. Hij maakte er ook een superploeg van. Een vriendenploeg ook. Hij was streng maar rechtvaardig.”

Herinneringen

Frans stond bekend om zijn humor. “Hij hield van lol en plezier maar als de training begon moest hij maar één keer fluiten en was het bittere ernst dan moest er gewerkt worden. Frans had, meer dan veel mensen dachten, écht verstand van voetbal. In een bestuursvergadering heeft ooit iemand gezegd dat iedereen met zo’n ploeg kampioen kon spelen. Frans zei dat die meneer het dan maar moest overnemen. Frans wilde de zondag daarop niet in de kleedkamers komen. Tijdens de rust zijn we dan, bij wijze van steun, bij Frans langs de omheining gaan staan. Het was bewonderenswaardig: zijn engelengeduld, zijn voluntarisme, zijn inzet, zijn eeuwige vriendelijkheid, zijn optimisme, zijn gulheid. Ik weet nog dat hij soms jongens met weinig geld op zondagmiddag 20 frank toeschoof zodat ze niet uit de toon zouden vallen. Hij deed dat wel in stilte.”

Glimlach

“Beste familie, goede vrienden. Met deemoed, met natte ogen, met veel verdriet nemen we afscheid van Frans.”, zie Van Gompel nog. “Hij was voor ons een vaderfiguur en een warme vriend. Het moet voor jullie een troost zijn om te weten dat zoveel mensen hem zo graag hebben gezien. Laten we hem altijd gedenken met een smakelijke glimlach. Hij zou het graag hebben.”