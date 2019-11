Dodelijk ongeval met fietser (69) op Mierdsedijk Jef Van Nooten

08 november 2019

16u15 2 Ravels Op de Mierdsedijk in Poppel (Ravels) is vrijdagnamiddag een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een fietser werd er aangereden door een auto. Het slachtoffer overleefde de aanrijding niet.

Het ongeval aan de Mierdsedijk gebeurde vrijdag rond 15 uur. “Een fietser wilde er de straat oversteken. Hij is daarbij gegrepen door een auto. Het slachtoffer is overleden", verduidelijkt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. Het slachtoffer is een 69-jarige man uit Poppel.

Een verkeersdeskundige zal nog ter plaatse gaan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het ongeval gebeurde op de plaats waar het fietspad de Mierdsedijk kruist van de ene kant van de weg naar de andere. Het verkeer op de Mierdsedijk heeft op dat punt voorrang op het fietsverkeer.

Door het dodelijke ongeval werd de Mierdsedijk afgesloten voor verkeer.

