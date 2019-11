Dieven stelen zadels uit paardenstal Jef Van Nooten

12 november 2019

Inbrekers hebben een stal open gebroken in de Volle Krijtstraat in Ravels. De eigenaars ontdekten de inbraak maandagochtend rond 8.30 uur. De daders maakten twee zadels buit. Het slot van de staldeur die is open gebroken, werd door de politie meegenomen voor sporenonderzoek.