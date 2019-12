Dief steelt auto op parking Delhaize: camera ziet hem over de grens gaan Jef Van Nooten

04 december 2019

Op de parking van warenhuis Delhaize aan de Grote Baan in Ravels is dinsdagnamiddag een auto gestolen. De wagen, een Mazda, werd rond 12.30 uur gestolen. Uit nazicht van de nummerplaatlezers bleek dat de gestolen wegen even later in Poppel de grens met Nederland overschreed. De Nederlandse politie probeerde de auto nog te onderscheppen, maar dat is niet gelukt.