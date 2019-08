Diamanten huwelijk voor Antoinette en Marcel Jef Van Nooten

12 augustus 2019

In de Jachtweg in Ravels hebben Marcel Van Loon en Antoinette Dierckx hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel stapte op 8 augustus 1959 in het huwelijksbootje. Marcel was een tijd beroepsmilitair, nadien ging hij aan de slag als chauffeur bij Van Gorp. Voetballiefhebbers kunnen hem ook kennen als voormalig speler van de eerste ploeg van KSK Weelde. Antoinette was naaister van beroep. Het koppel kreeg vier kinderen en acht kleinkinderen.