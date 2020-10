Dertiger laat zich opnieuw twee keer betrappen met drugs Jef Van Nooten

06 oktober 2020

12u38 0 Ravels Een 31-jarige man uit Beerse werd ondanks eerdere veroordelingen opnieuw twee keer betrapt met drugs. Eén keer gebeurde dat op de lijnbus van Tilburg naar de Kempen. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.

V.H. uit Beerse werd de voorbije jaren al twee keer veroordeeld voor inbreuken op de drugswetgeving. “Op 24 april 2018 werd hij opnieuw met drugs betrapt. Tijdens een drugscontrole in Poppel (Ravels) op een lijnbus die vanuit Tilburg kwam, bleek hij in het bezit van cannabis”, zegt de openbare aanklager. “Op 23 augustus 2019 werden in zijn woning restanten van amfetamines gevonden. Hij kampt met een ernstige drugsverslaving.”

Werkstraf

Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De beklaagde zelf hoopt op een werkstraf. “Hij heeft zijn leven intussen terug op de plooi. Hij is in drugsbegeleiding, is hertrouwd en probeert het contact met zijn zoontje te herstellen”, aldus zijn advocaat Roderic Heerman.

Vonnis op 3 november.