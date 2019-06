De Zonnewijzer krijgt 270 euro voor strijd tegen zwerfvuil Jef Van Nooten

14 juni 2019

Basisschool De Zonnewijzer uit Ravels kreeg vrijdag een cheque overhandigd van 270 euro. De school kreeg het geld voor het engagement van de leerlingen in de strijd tegen zwerfvuil tijdens de actie ‘Operatie Proper’.

“Er waren een paar vastgelegde uitdagingen die de deelnemers moesten aangaan zoals het regelmatig opruimen van hun eigen terrein en de directe omgeving. Naast deze vaste acties mochten deelnemers ook eigen acties toevoegen aan hun engagement: van een uitstap naar het recyclagepark tot een actieweek tegen zwerfvuil. De deelnemers konden zo eigen accenten leggen die voor hen haalbaar waren”, klinkt het.

Operatie Proper is in het leven geroepen door Mooimakers in 2018. Het maakt deel uit van een groter plan tegen zwerfvuil en sluikstort.