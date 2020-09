Coronatests worden voortaan ook uitgevoerd in loods van Weelde Depot Jef Van Nooten

21 september 2020

15u46 0 Ravels Inwoners uit het noorden van de Kempen die een coronatest moeten ondergaan, kunnen niet enkele terecht op Campus Blairon, maar voortaan ook in een loods van Weelde Depot.

Sinds maandag is de aanpak van het coronavirus veranderd in de noorderkempen. “Sinds maandag kan het afnemen van een coronatest naast Campus Blairon ook in de depot aan de vliegvelden in Weelde-Statie. Bewegwijzering wordt voorzien. Deze drive-in zal elke weekdag open zijn tussen 14 uur en 16 uur”, klinkt het bij de gemeente Ravels. “Let op: mensen mogen zich niet op eigen houtje naar de drive in begeven. Dit gebeurt enkel na contact met de huisarts.”

Beschermingsmaatregelen

In sommige gevallen zal er niet alleen een coronatest worden afgenomen, maar moet de patiënt eerst onderzocht worden. Ook dat kan aan Weelde Depot. “Sinds maandag kan uw huisarts u met de nodige beschermingsmaatregelen onderzoeken aan de kabinetten van het Rode Kruis aan Weelde Depot. Ook dit kan alleen na contact met de huisarts.”

Veilig

De artsen zullen er onder volledige bescherming werken en logistiek ondersteund worden. “Door veel te testen zitten we het virus kort op de hielen. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om zieken, na een negatieve test, veilig te onderzoeken”, zegt burgemeester Walter Luyten.