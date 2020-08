Collega-artiest start crowdfunding voor nieuw busje Ed Citroen na brandstichting: “Intussen staat kwaad opzet 100% vast” Jef Van Nooten

23 augustus 2020

11u11 5 Ravels De brand die woensdagochtend De brand die woensdagochtend twee voertuigen heeft vernield op camping Tulderheyde in Poppel werd aangestoken. “De eerste vaststellingen van de branddeskundige wijzen in die richting”, zegt korpschef Katrien Goffings. Een collega-artiest startte ondertussen een crowdfunding om een nieuw busje voor Ed Citroen te kunnen kopen.

De brand op camping Tulderheyde werd woensdagochtend rond 1.45 uur opgemerkt. Ter hoogte van café Vijverzicht stond de bestelwagen van Ed Citroen in lichterlaaie. De zanger-gitarist gebruikte het busje om naar zijn 120 optredens per jaar te gaan, om zijn mobiele podium en ander materiaal te vervoeren. De vlammen van het busje sloegen ook over naar een auto die naast de bestelwagen van Ed Citroen geparkeerd stond. De artiest geloofde aanvankelijk niet in brandstichting. Hij was ervan overtuigd dat de brand een gevolg was van een technisch defect. “Het zou mij verbazen als het effectief om brandstichting gaat”, vertelde Ed Citroen woensdag. “Ik woon hier nu drie jaar en heb met niemand ruzie. Ik heb ook nooit iets te maken gehad met criminele zaken of rare dingen. Ik ga dus eerder uit van een technische storing.”

Maar intussen heeft onderzoek van het labo uitgewezen dat er toch brandstichting in het spel is. Er werden sporen van brandversnellers gevonden aan de uitgebrande bestelwagen. “De voorlopige eerste vaststellingen van de branddeskundige wijzen in de richting van brandstichting”, bevestigt Katrien Goffings, korpschef van de politiezone Kempen Noord-Oost.

Dit maakt mij ontzettend kwaad. Wat bezielt iemand om met voorbedachten rade de bus van een muzikant in brand te steken? Zeker nu we het in deze coronatijden financieel al zo moeilijk hebben Ed Citroen

Ook Ed Citroen werd intussen op de hoogte gebracht door de politie. “Volgens de politie is het 100% zeker dat er kwaad opzet in het spel is. Dat maakt mij ontzettend kwaad. Ik heb er geen woorden voor. Wat bezielt iemand om met voorbedachten rade de bus van een muzikant in brand te steken? Zeker nu we het in deze coronatijden financieel al zo moeilijk hebben”, sakkert de artiest.

In de Nederlandse provincie Noord-Brabant, vlak over de grens met Poppel, werden recent meerdere voertuigen in brand gestoken. Dat was onder meer het geval in Tilburg en Goirle. “Mogelijk is er een verband met die branden. Maar de camping ligt op vele kilometers van de bewoonde wereld. Het zou me verbazen dat iemand al die kilometers aflegt met een bus benzine”, vervolgt Ed Citroen. “Ik denk dus eerder dat de dader op de camping zelf moet gezocht worden. Maar ik heb geen idee wie dan precies. Ik heb hier nog nooit woorden met iemand gehad. Ik vermoed dat ik slachtoffer ben geworden van willekeurig vandalisme.”

Ed Citroen had tijdens het weekend drie optredens op het programma staan in Nederland. In plaats van met een busje vol materiaal trok hij naar die optredens in een gewone auto, met alleen een gitaar en een versterker. Daar komt binnenkort misschien terug verandering in. Muzikant Hiddo Van Os, een collega-artiest van Ed Citroen, startte een crowdfunding om geld in te zamelen voor een nieuw busje voor Ed Citroen. “Dit is een fantastisch initiatief van mijn collega”, reageert Ed Citroen. “Een tweedehandsbusje waar niet te veel kilometers op staan, kost toch al snel 7.000 euro. Ik heb zelf ook wel een beetje budget, maar niet genoeg. Deze crowdfunding is dus zeer welkom, dan kan ik de aankoop misschien rond krijgen.”

5.000 euro

Hiddo van Os hoopt 5.000 euro in te zamelen. Zondagvoormiddag stond de teller op 1.620 euro. Wie een donatie wil doen, kan dat via de website van gofundme.com.