Ciara blaast deel van dak en gevel weg bij woning in Weelde Jef Van Nooten

09 februari 2020

16u16 0 Ravels In de Bosvenstraat in Weelde (Ravels) is zondagnamiddag een woning beschadigd geraakt bij één van de hevige rukwinden die over ons land trokken.

Niet alleen verscheidene dakpannen gingen vliegen, ook een deel van de zijgevel heeft het begeven.

De brandweer ging met een ladderwagen ter plaatse om de schade deels te herstellen. “Om te voorkomen dat de wind verder onder het dak kan slaan, leggen we zandzakjes op het beschadigde dak", zegt Luc Faes, zonecommandant van brandweer Taxandria. “De bewoners kunnen in de woning blijven. We gaan voor alle zekerheid wel een lint spannen vanaf de straatkant, zodat niemand in de buurt kan komen.”