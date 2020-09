Chemisch afval gedumpt op twee plaatsen in Weelde: vingerafdrukken doen dader de das om Jef Van Nooten

01 september 2020

13u22 3 Ravels De correctionele rechtbank in Turnhout boog zich dinsdag over het dumpen van chemisch afval op twee plaatsen in Weelde (Ravels). De verdachte kon jaren later opgespoord worden aan de hand van zijn vingerafdrukken.

Het was op 10 januari 2014 dat in de bossen naast de industriezone in Weelde enkele zakken met chemisch afval zoals zoutzuur werd gevonden. De zakken waren dichtgeplakt met tape. “Drie dagen later werd op de parking van SK Weelde een gelijkaardige vondst gedaan. We kunnen er van uitgaan dat dezelfde dader verantwoordelijk is voor de twee dumpingen.”

Bungalowpark

De politie vermoedt dat het om afval van drugsproducenten gaat, maar het blijft jarenlang een mysterie wie het afval er gedumpt heeft. Tot november 2018. Toen werd plots een match gevonden met de vingerafdrukken die in 2014 op de tape waren aangetroffen. De match kwam er nadat S.K. werd opgepakt in een drugsdossier en daarvoor zijn vingerafdrukken werden geregistreerd. “Ik woonde in 2014 in een bungalowpark in Baarle-Nassau woonde. Daar werd ik het slachtoffer van een diefstal, onder meer rollen plakband zijn gestolen. Zo zijn mijn vingerafdrukken op de tape terecht gekomen”, verklaarde hij aanvankelijk.

Stockeren

Intussen geeft de man toch toe dat hij het afval er gedumpt heeft, maar hij ontkent dat hij iets met drugsproductie te maken heeft. “Iemand had hem gevraagd om die zakken een tijd aan zijn bungalow te stockeren. Maar omdat ze langer dan afgesproken bleven staan, heeft hij ze ergens gedumpt om er van af te zijn”, vertelt zijn advocaat.

De man riskeert een gevangenisstraf. Vonnis op 29 september.