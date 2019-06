Centrum van Ravels weekend lang afgesloten voor verkeer Jef Van Nooten

24 juni 2019

12u50 0 Ravels De N12 in het centrum van Ravels wordt komend weekend afgesloten voor het verkeer. Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. Het verkeer moet omrijden via Weelde-Statie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt komend weekend het wegdek van de Grote Baan en Klein Ravels (N12) aan in het centrum van Ravels. De doortocht van het dorp krijgt een vernieuwde rijweg in asfalt tussen de kanaalbrug en de Raaftuinweg. “Het wegdek van de N12 in Ravels-centrum tussen de kanaalbrug en de Raaftuinweg is aan een onderhoudsbeurt toe. De toplaag van het wegdek wordt afgefreesd en terug aangelegd met nieuw asfalt. Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Het vernieuwde wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de werken uitvoeren op één weekend. De N12 wordt daarvoor afgesloten van vrijdagavond 28 juni om 20 uur tot zondag 30 juni om 18 uur. “De N12 is dan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer volgt een omleiding tussen Turnhout en Weelde via Weelde-Statie. De fietspaden blijven wel steeds toegankelijk. Percelen en zijstraten in de werfzone zullen tijdens het weekend niet bereikbaar zijn met gemotoriseerde voertuigen.”