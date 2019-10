Bruggeskeswandeling leidt wandelaars doorheen Gewestbos Ravels Zuid Jef Van Nooten

15 oktober 2019

07u48 0 Ravels In Ravels is zondag een nieuwe wandeling geopend. De Bruggeskeswandeling is kilometer lang en brengt je via allerlei bruggetjes doorheen het gewestbos in Ravels Zuid.

De wandeling werd geopend door de gemeente Ravels, Natuurpunt en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. “De natuur moet je beleven. En dat is precies wat we als Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hier willen realiseren. De Bruggeskeswandeling biedt de perfecte manier mogelijkheid om de mooie natuur in het Gewestbos te ontdekken. De route is volledig uitgewerkt door onze bosarbeiders van Natuur en Bos. Ze deden al het terreinwerk en zorgden voor de bewegwijzering”, zegt Patrick Engels. Voor de Bruggeskeswandeling trek je bij regenweer best goede wandelschoenen aan, want dan is er kans op modder. Met een buggy is het lastig, de bruggetjes zijn redelijk smal en de ondergrond is niet verhard. Honden zijn welkom, maar moeten altijd aan de leiband, behalve in de aanwezige hondenzone.